Paukenschlag bei Megashow in London! AEW holt WWE-Rekordduo

Martin Hoffmann 30.08.2026 • 22:15 Uhr Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es passiert: Das WWE-Rekordduo, das ehemals als New Day bekannt war, schlägt bei der Megashow All In in Wembley bei Rivale AEW ein.

Die Gerüchteküche brodelte seit langem zuletzt immer intensiver – nun ist die Spekulation Wirklichkeit: Das WWE-Rekordteam, das bisher als The New Day bekannt war, hat sich Konkurrent AEW angeschlossen – und bei der Megashow All In im Londoner Wembley-Stadion ein standesgemäßes Debüt hingelegt.

Der frühere WWE-Champion Kofi Kingston – nun nur noch Kofi genannt – und der ehemalige Xavier Woods – nun wieder unter seinem früheren Namen Austin Creed unterwegs – entpuppte sich als das Überraschungsteam im „Roulette Royale“ um den Trios Title der Liga.

Zusammen mit dem ehemaligen AEW-Champion Swerve Strickland gewannen Kofi und Creed, die nun den neuen Namen The New Level tragen, sogleich ihre ersten Titel bei AEW. Später verdeutlichten sie auch Ambitionen auf den klassischen Tag-Team-Titel der Liga.

AEW All In: The New Day wird zu The New Level – und zu Champions

Zusammen mit Big E – wegen seines verletzungsbedingten Karriere-Endes inzwischen als Moderator bei WWE aktiv – bildeten die beiden eine der populärsten Gruppierungen der WWE-Geschichte. The New Day hielt bei WWE insgesamt 13 Tag-Team-Titel, die Beliebtheit des Trios verhalf Kingston und Big E auch zu Regentschaften als WWE-Champion und Woods zum Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers 2021.

Kofi und Creed hatten WWE vor einigen Monaten infolge eines Vertragsstreits verlassen – ein möglicher Wechsel zu AEW war seitdem ein heißes Gesprächsthema. Nun gab es tatsächlich das umjubelte Debüt und sogleich das erste Erfolgserlebnis.

Zusammen mit Strickland enterten die beiden zu Beginn der Show als letztes der sieben Trios das turbulente Match, hielten bis zum Ende durch und entthronten damit die bisherigen Titelträger Hangman Page und Brodido (Brody King und Bandido).

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Auch die Tag-Team-Titel im Visier

Der schnelle Titelgewinn war nicht das Letzte, was an dem großen Abend von Kofi und Creed zu hören war: Später tauchten die beiden nochmal auf – nach dem Tag-Team-Titelkampf, in dem das Legendenduo Cope & Cage (Adam Copeland und Christian Cage, die ehemaligen Edge und Christian) etwas überraschend die AEW-Mitgründer The Young Bucks besiegten.

Nach dem Match gesellten sich drei weitere Teams zu den beiden Duos in den Ring, die ebenfalls Ansprüche auf die Titel anmeldeten: die ehemaligen Champions FTR, die ebenfalls frisch verpflichteten Motor City Machine Guns (Alex Shelley und Chris Sabin) sowie eben The New Level.

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