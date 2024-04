WWE-Liebling muss wohl aufhören

WWE-Star Big E pausiert wegen Ringunfall seit über zwei Jahren

„Die Ergebnisse des Zwei-Jahres-Scans meines Nackens sind da“, wandte sich der 38-Jährige via X an seine Fans: „Es hat sich nichts verändert.“ Ewen führte aus, dass er weiterhin keine medizinische Freigabe für ein Ring-Comeback habe - „und die Wahrheit ist: Ich werde die Freigabe womöglich nie bekommen.“

„Es ist ein Segen, dass ich schmerzfrei lebe“

Big E - der bei WWE den Durchbruch als Teil der Kult-Gruppierung The New Day mit Kofi Kingston und Xavier Woods gefeiert hatte - hat in diversen Interviews klargemacht, dass er in Bezug auf sein Ring-Comeback „eine kluge Entscheidung“ treffen und nicht mit seinem Leben spielen möchte.