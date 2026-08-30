Debüt heute? Großer Personalcoup für WWE-Rivale AEW soll fix sein

Martin Hoffmann 30.08.2026 • 09:46 Uhr AEW-Boss Tony Khan verkündet für die Megashow All In im Wembley-Stadion kurzfristig ein Titelmatch, in dem ein "Wild Card Team" teilnimmt. Angeblich ist Gewissheit, dass The New Day dahinter steckt.

Bei WWE-Rivale AEW steht die größte Show des Jahres vor der Tür – und vor allem ein kurzfristig angekündigtes Match lässt die gesamte Wrestling-Welt munkeln.

Für einen großen Titelkampf bei All In 2026 im Londoner Wembley-Stadion hat Ligaboss Tony Khan ein Überraschungsteam angekündigt – und damit die Spekulationen um ein großes Debüt zweier langjähriger WWE-Stars befeuert.

Mittlerweile berichtet das gewöhnlich gut informierte Portal Fightful, dass die Spekulationen stimmen: Bei dem Überraschungsteam soll es sich um Kofi Kingston und Xavier Woods handeln, die bei WWE als The New Day bekannt waren. Ein Deal mit den beiden sei im Lauf der vergangenen beiden Wochen ausgehandelt worden.

Der frühere WWE-Champion Kingston und sein Partner Woods haben WWE vor einigen Monaten infolge eines Vertragsstreits verlassen – ein möglicher Wechsel zu AEW ist seitdem ein heißes Gesprächsthema.

AEW All In 2026: „Wild Card Team“ mischt in Wembley mit

Beim dritten Wembley-Gastspiel am Sonntag wird ein „Roulette Royale“ um den Trios Title von AEW stattfinden, bei dem insgesamt sechs Teams die amtierenden Champions Hangman Page und Brodido (Hangman Page und Brody King) herausfordern werden.

Fünf Herausforderer-Teams sind bereits benannt: The Demand (Ricochet und die Gates of Agony), The Dogs (David Finlay, Clark Connors und Gabe Kidd) sowie Vertreter der Death Riders, der Conglomeration und der Bang Bang Gang. Bei der Medienkonferenz, bei der Khan das Match ankündigte, teilte Khan auch mit, dass ein „Wild Card Team“ mitmischen werde.

Entsprechende Andeutungen gab es schon bei der TV-Show Dynamite vor einer Woche, als Page und Brodido eine offene Herausforderung an alle anderen Trios der Liga aussprachen – und auch Pages ewiger Rivale Swerve Strickland andeutete, mit zwei ungenannten Partnern mitmischen zu wollen.

Spannend: Das Match steigt nicht auf der Hauptcard von All In, sondern auf der kostenlos über YouTube und andere Kanäle empfangbareN Kickoff-Show „The Buy In“. Um das sich anbahnende Debüt mitzuerleben, müssen Fans also nicht den Pay Per-View kaufen.

Ex-WWE-Duo The New Day offenbar vor Debüt

Nun sieht es tatsächlich so aus, als ob der 45 Jahre alte Kingston und der sechs Jahre jüngere Woods nach zwölf gemeinsamen Jahren bei WWE ein neues Kapitel aufschlagen werden. Zusammen mit Big E – wegen seines verletzungsbedingten Karriere-Endes inzwischen als Moderator bei WWE aktiv – bildeten die beiden eine der populärsten Gruppierungen der Ligageschichte.

The New Day hielt bei WWE insgesamt 13 Tag-Team-Titel, die Beliebtheit des Trios verhalf Kingston und Big E auch zu Regentschaften als WWE-Champion und Woods zum Gewinn des King-of-the-Ring-Turniers 2021. Sollten Kingston und Woods tatsächlich bei AEW auftauchen, brauchen sie aus Markenschutzgründen neue Ring- und einen neuen Teamnamen.

Kingston hat sich Mitte August bereits seinen bürgerlichen Namen Kofi Sarkodie-Mensah und das Kürzel „KSM“ schützen lassen, Woods könnte zum Namen Austin „Consequences“ Creed zurückkehren, den er einst bei TNA hatte.