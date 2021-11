WWE RAW: Kevin Owens streut Hinweis auf möglichen Abgang ein

Owens‘ Vertrag mit WWE soll in drei Monaten auslaufen und via Social Media hatte er schon Hinweise gestreut, die sich als Andeutung eines Wechsels zu Konkurrent AEW lesen ließen. Ob er dazu wirklich entschlossen ist oder noch mit WWE pokert, muss sich zeigen - wie er und WWE mit der aktuellen Situation weiter umgehen, birgt allerdings noch einiges an Spannung.