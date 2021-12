WWE: Jeff Hardy angeblich gefeuert - wegen Therapie-Verweigerung

Hardy hatte am Samstag während eines nicht fürs TV aufgezeichneten Matches mit Drew McIntyre und „King“ Xavier Woods gegen Roman Reigns und die Usos den Ring offenbar unabgesprochen verlassen und sich durch die Zuschauer aus dem Hallenbereich begeben. Zeugenberichten zufolge soll er im Ring zuvor „schwerfällig“ gewirkt haben. WWE nahm Hardy dann „off the road“ und ersetzte ihn bei der Show am Sonntag durch Rey Mysterio.