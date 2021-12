WWE RAW: Bobby Lashley entert Titelmatch - naht "Face Turn"?

Zum Abschluss gelang Lashley dann auch unter chaotischen Umständen der Sieg gegen Big E: Obwohl Rollins und Owens sich wieder einmischten, wurde am Ende Lashleys Manager MVP zum Zünglein an der Waage. Er erwischte Big E mit seinem Spazierstock am Knie und bugsierte Lashley damit ins Titelmatch.