Roddy Piper: Der zu frühe Tod eines kontroversen Stars

Pipers meist improvisierten Monologe, Interview-Segmente und Sprüche ("I am the reason Hulk Hogan lost his hair" - "Just when you think you know the answers, I change the questions") sind legendär. Wie Hogan landete er auch einige Rollen im Filmgeschäft, unter anderem als Alien-Jäger wider Willen in John Carpenters kultisch verehrtem Science-Fiction-Horror "Sie leben" ("They live"). Unvergesslicher One-Liner: "I have come here to chew bubblegum and kick ass... and I'm all out of bubblegum."