WWE RAW: Chad Gable weckt Erinnerungen an Ikone Kurt Angle

Der 35 Jahre alte Gable hatte sich zuletzt auch mit seinen Auftritten am Mikrofon Hall of Famer Kurt Angle angenähert: Der aktuelle Charakter von Gable (bürgerlich: Chad Betts) erinnert an den frühen Angle, der die Fans stets mit seiner vermeintlichen Überlegenheit in den „Three Is“ (Integrity, Intensity and Intelligence) reizte (Wie sich Kurt Angle nach einem heftigen Drogen-Absturz aus dem Tal kämpfte).