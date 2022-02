Corona-Horror: Gronkowskis WWE-Kumpel Mojo Rawley fiel 19 Monate aus

Die Folgen der Infektion seien auch der Grund, warum er noch acht Monate nach seinem WWE-Aus nicht wieder in den Ring gestiegen sei: „Ich habe es immer noch nicht hinter mir, habe immer noch manche Probleme, erst gestern wieder.“ Rawley sei jedoch an einem Punkt, an dem er sein Wrestling-Comeback plane, um zu sehen, wie weit er sei.