WWE RAW: Legende Lita setzt vor Titelmatch gegen Becky Lynch Ausrufezeichen

Ein Rededuell des langjährigen Publikumslieblings mit Titelträgerin Lynch endete am Montag in Handgreiflichkeiten, in denen Lita nochmal ihre altbekannten Aktionen von einst auspackte: Die 46-Jährige blockte Lynchs Man-Handle Slam und zeigte ihre eigenen Spezialmanöver, den Twist of Fate und den Moonsault, einen Rückwärtssalto vom Seil. Lynch trat darauf den taktischen Rückzug an.