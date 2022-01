WWE-Schwergewicht Doudrop will beim Royal Rumble die Welt verblüffen - SPORT1-Interview

Doudrop: Meine Freude am Reisen mit „den Mädels“, mit denen ich damals durch Europa und andere Länder getourt bin. Es ist das, was ich mit am meisten mag an dem, was ich tue. Damals in Deutschland war ich unterwegs mit Toni Storm, die ja auch bei WWE bis vor kurzem noch meine Kollegin war und mich früher auch schon begleitet hat. Wir haben uns einiges an billigem Wein geteilt, sind auch durch Japan getourt, die Schweiz, Frankreich und manch eine Spelunke mitten im Nirgendwo, in der wir uns schon mal gefragt haben: Ob das vielleicht der Ort ist, an dem wir sterben werden? (lacht) Da gab es viele Momente, die sich ins Herz eingegraben haben.