OnlyFans reicht ihr nicht: Ex-WWE-Hoffnung Toni Storm startet bei AEW neu

- Bei FTR (The Revival bei WWE) setzen sich die klaren Anzeichen eines „Face Turns“ zu Publikumslieblingen fort: Die beiden besiegten das Heel-Duo The Gunn Club, hielten sich betont raus aus der anhaltenden Fehde ihres Pinnacle-Bosses MJF mit Wardlow - und verkündeten schließlich einen ambitionierten Plan: Nach dem Gewinn der Tag-Team-Titel der mexikanischen Partnerliga AAA wollen sie am Freitag bei Supercard of Honor auch die Briscoes bei der von AEW gekauften Liga ROH entthronen - und dann auch wieder die Tag-Team-Titel von AEW holen. Zudem forderten sie auch ihre alten Rivalen The Young Bucks zu einer zweiten Auflage des Klassikers.