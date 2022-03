Scott Hall: WWE-Weggefährte enthüllt traurige Umstände seines Todes

Waltman - der ebenfalls eine lange Alkohol- und Drogensucht hinter sich hat - bestätigte im Observer nun aber auch Berichte, dass die Hilfe bei Hall auch an Grenzen gestoßen sei, vor allem in den vergangenen beiden Jahren: „Die Pandemie hat ihn schwer getroffen. Es war auch so hart, aber er war dann auch isoliert in seinem Haus ohne soziale Interaktion.“ Waltman selbst hätte Hall noch im Februar angeboten, bei ihm einzuziehen, um ihn wieder besser in die Spur zu bringen.