1-2-3 Kid: Das reale Drama hinter einem legendären WWE-Moment

Das einzige, was dabei auffiel: Der junge Mann schien sich nicht für einen Namen entscheiden zu können. „Kamikaze Kid“ hieß er in der zweiten Woche. „Cannonball Kid“ in der zweiten. Nun trat er schlicht als „Kid“ an - und trug, um die Verwirrung komplett zu machen, die Worte „L. Kid“ auf seinem Ringanzug.