WWE stoppt russischen TV-Deal und schaltet WWE Network in Russland ab

WWE begründet und erklärt den Schritt in der nur zwei Sätze lange Mitteilung nicht näher, dass der Schritt eine Reaktion auf Russlands international verurteilten Einmarsch in den Nachbarstaat ist, ist jedoch offensichtlich. Die Beweggründe sind im aktuellen Kontext eher als politisch denn als moralisch zu lesen - man bedenke die lukrative Geschäftspartnerschaft von WWE mit dem autoritären Regime in Saudi-Arabien.