Ex-WWE-Duo Peyton Royce und Billie Kay wendet sich vom Wrestling ab

Lee deutete bei Twitter an, eine Schauspielkarriere anzustreben, sie verwies auf ein Posting aus dem vergangenen Jahr, in dem sie davon träumte, „eines Tages die Hauptrolle in einer Rom-Com zu spielen“. Auch in ihrem von fast 2 Millionen Followern abonnierten Instagram-Kanal ist „werdende Schauspielerin“ im Profil vermerkt.