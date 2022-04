WWE-Boss Vince McMahon (76) blamiert sich mit missratenem Comeback-Match bei WrestleMania 38

McMahon, der sich in den vergangenen Jahren eher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, war zuletzt wieder stärker in den Vordergrund getreten. Hinter den Kulissen ist er seit bald 40 Jahren Alleinherrscher des Unternehmens und zieht weiterhin aktiv alle wichtigen Fäden - noch mehr, seit der eigentlich wohl als Nachfolger auserkorene Schweigersohn Paul „Triple H“ Levesque wegen seiner Herzprobleme dafür nicht mehr in Frage kommt.