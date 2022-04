WWE WrestleMania 38: Titanen-Fehde Reigns vs. Lesnar endet mit Beigeschmack

- Das wrestlerisch hochwertige „Dream Match“ zwischen den Ringveteranen und „generational talents“ AJ Styles und Edge nahm ein unsauberes Ende: Das plötzliche Auftauchen des früheren US Champions Damian Priest lenkte Styles vor der Ausführung seines Phenomenal Forearms kurz ab, so dass dieser in den Spear - den Finisher von Edge - sprang. Priest und Edge - die beide einen „Heel Turn“ in die Schurkenrolle hinter sich haben - lächelten sich nach dem Match an und verließen zusammen den Ring, die Gerüchte um eine neue Gruppierung um Edge scheinen sich zu bewahrheiten. Schon vor dem Duell der beiden großen Rivalen von Megastar John Cena unterstrich Edge seine neue, finstere Einstellung; Er zog zu seinem neuen Theme „The Other Side“ (wie das alte Musikstück „Metalingus“ beigesteuert von der Band Alter Bridge) auf einem Höllenthron sitzend ein.