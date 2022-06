WWE-Boss Vince McMahon mit vielsagendem TV-Auftritt nach Sex-Skandal

McMahon dankte zunächst den Fans, es sei „wie immer ein Privileg vor dem WWE-Universum stehen zu dürfen, speziell hier und heute in Minnesota“. Er verwies dann in vieldeutiger Manier auf das Firmenmotto „Then. Now. Forever. Together.“ (Damals. Heute. Für Immer. Zusammen.) - und erklärte, dass ihm das „zusammen“ besonders wichtig sei.