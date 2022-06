WWE-Aus für Paige: Ihr wildes Leben wurde Stoff für Hollywood

Paiges tragikomische Familiengeschichte - ihre Eltern überließen ihr etwa mit 15 den Ausschank im Familienpub, während sie als Wrestler tourten - wurde später in einer Doku verarbeitet und dann auch in Hollywood verfilmt. In „Fighting with my Family“ schlüpfte die oscarnominierte Florence Pugh in Paiges Rolle, auch Vince Vaughn und Dwayne „The Rock“ Johnson wirkten mit, letzterer auch als Produzent.