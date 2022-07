Hulk Hogan - Shawn Michaels: Wie ein WWE-Legendenduell zur Farce wurde

Michaels - in der kanadischen Heimat des alten Rivalen Hart damals immer noch absolute Hassfigur - reizte das wütende Publikum mit einer bitterbösen Promo-Ansprache genüsslich (“Who‘s your Daddy, Montreal?“) und kündigte an, dass er Hogans Karriere beim SummerSlam ebenso begraben werde, wie er es mit der von Bret getan hätte.