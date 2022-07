WWE RAW: Unerwarteter Paukenschlag um Ex-Champion Dolph Ziggler

Erst am Ende zeigte sich, was Ziggler im Sinn hatte: Er half Lashley und Riddle, eine unfaire Niederlage abzuwenden, als Theory Riddle mit unerlaubter Hilfestellung pinnen wollte: Er schubste Theorys Füße vom Seil, mit denen er seine Hebelwirkung verstärken wollte - und ermöglichte Riddle so, mit einem RKO selbst den Erfolg einzufahren.