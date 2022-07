WWE: Ist Money-in-the-Bank-Sieger Theory wirklich der neue John Cena?

Enke: „Ich würde dann sagen: Schön, dann hat man zwei tolle Talente. Aber ob WWE das auch so denkt? Es stimmt, die Gefahr ist da, dass Vince McMahon irgendwann ein neues „Spielzeug“ in die Hände fällt und Theory darüber vernachlässigt - wäre nicht das erste Mal. Da könnte es dann schon bergab für Theory gehen, denn er ist nicht der Typ wie zum Beispiel Kevin Owens, der bei den Fans auf jeden Fall immer „over“ sein wird. Theory lebt davon, dass WWE ihn so präsentiert wie jetzt, ohne diesen Faktor wäre er noch nicht so weit und würde nicht ‚Talk of the Town‘ bleiben, wenn man ihm das wegnimmt. Es hängt davon ab, ob Vince dranbleibt. Wenn er es tut, wird Theory seine World-Title-Runs bekommen, seine Rekorde aufstellen und dann ist die Chance hoch, dass er auch als Topstar angenommen wird. Und Vince McMahon kann in dieser Hinsicht auf jeden Fall sehr zäh sein - das hat das Beispiel Roman Reigns gezeigt.“