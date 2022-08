WWE RAW: Titel-Überraschung um Raquel Rodriguez und Aliyah

- WWE Hall of Famer und Ringer-Olympiasieger Kurt Angle hatte in seiner Heimatstadt Pittsburgh einen Gastauftritt, bei dem ihn Chad Gable und Otis zu vereinnahmen und für ihr Projekt Alpha Academy zu gewinnen versuchten. Angle lehnte ab und stellte sich stattdessen an die Seite der Street Profits, die Gable und Otis in einem Tag-Team-Match besiegten, in dem Gable und Otis vergeblich um Angles Dienste rangen.