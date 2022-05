WWE-Eklat um Sasha Banks und Naomi: Auch Ronda Rousey spielte indirekte Rolle

Vor der RAW-Show am Montag seien sie dann überrascht worden von der Ansetzung des Sechskampfs, in dem Naomi Banks hätte pinnen sollen, um sich damit das Einzeltitelmatch gegen Belair zu verdienen. Die beiden hätten „Bedenken“ über den Ablauf des geplanten Matches an den „Boss“ herangetragen, also an WWE-Chef Vince McMahon. Es heißt, dass er in einem Meeting „verständnisvoll“ gewesen wäre, alles sei „gut gelaufen“.