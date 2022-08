WWE verkündet Suspendierung von Ronda Rousey nach dem SummerSlam

UFC-Hall-of-Famerin Rousey hatte bei Money in the Bank ihren SmackDown-Damentitel gegen Morgan verloren und war am Samstag in Nashville auch im Rückkampf unterlegen. WWE inszenierte dabei jedoch ein strittiges Finish: Morgan schulterte Rousey, als diese sie in ihrem Armbar-Griff hatte - gab selbst aber auf, bevor der Ringrichter bis drei gezählt hatte.