WWE: Endet Sami Zayn als Champion? "Die Frage muss Triple H sich jetzt stellen"

Marcus Hinselmann: „Für mich ist hier mittlerweile seit Wochen klar, dass Sami Zayn aus dieser Geschichte mit der Bloodline als Monster-Babyface rausgehen wird - die Frage ist nur: wann? Es gibt die Möglichkeit: Kevin Owens beim Royal Rumble gegen Roman Reigns, Sami Zayn dann bei No Escape / Elimination Chamber und dann bei WrestleMania Owens und Zayn gegen die Usos. Aber langsam frage ich mich: Ist das nicht zu klein für das, was WWE in den vergangenen Monaten mit Zayn kreiert hat? Muss nicht Zayn anstelle von Cody Rhodes der sein, der Reigns am Ende den Titel abnimmt?“