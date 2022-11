WWE Survivor Series: Dramatische Wendung in der größten Story der Liga

Dass Jey das Ende herbeiführte, war logischer Teil der Dramaturgie: Jey wurde in den vergangenen Wochen und Monaten als derjenige dargestellt, der den „Honorary Uce“ Zayn als nervigen Eindringling in die Bloodline ablehnte und nicht mit ihm auskam, was der Gruppierung einige Niederlagen einbrockte. Bei der letzten SmackDown-Ausgabe hatte sich Jeys Skepsis gefestigt, als er ein Gespräch zwischen Zayn und Owens belauschte, in dem Zayn Owens riet, sich gegen die Bloodline zu wenden, ehe sie es tun würde.