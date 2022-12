WWE RAW: Großer Comeback-Plan angedeutet - "Jeder kann zwischen den Zeilen lesen"

So oder so: Rhodes greift bei seinem Comeback groß an, was sich auch in seinem Training widerspiegeln soll. Dem Observer zufolge visierte Rhodes ein Kampfgewicht von knapp 110 Kilo an. Damit wäre er so schwer wie nie zuvor in seiner Karriere - und entspräche damit auch mehr denn je der bei WWE noch sehr wirkmächtigen Wunschvorstellung, dass ein Schwergewichts-Champion auch wie ein Schwergewicht aussehen sollte.