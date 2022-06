WWE Hell in a Cell: Cody Rhodes kämpft 24 Minuten trotz Horror-Verletzung

Nach Darstellung von WWE hat sich Rhodes beim Gewichtheben den rechten Brustmuskel „komplett vom Knochen gerissen“ - der angeblich vorgeschädigt gewesen war durch seine Prügelei mit Rollins bei der TV-Show Monday Night RAW am Montag. Letzteres ist mit Vorsicht zu bewerten, in solchen Fällen passt WWE die reale Verletzungsgeschichte gern ans Drehbuch-Geschehen an.