WWE RAW mit Schock-Ende: "Du bist gefeuert!"

Es bleibt abzuwarten, wohin der Cliffhanger führt, es liegt jedoch nahe, dass sie sich in Richtung des nächsten Großereignisses Royal Rumble am 28. Januar auflösen wird. Die große Fehde, die dort oder womöglich auch erst bei WrestleMania im April ihr Ende finden dürfte, ist die gegen Lesnar (der auch eine Vorgeschichte mit Pearce und den Offiziellen hat). Es steht aktuell 1:1 zwischen Lashley und dem bei WWE nur unregelmäßig auftretenden „Beast Incarnate“. (HINTERGRUND: Warum Bobby Lashley jahrelang in Deutschland gelebt hat)