WWE SmackDown: Megastar verkündet Ring-Comeback!

Wie Cena selbst in einem Videoeinspieler mitteillte, bestreitet er am 30. Dezember ein Tag Team Match mit Kevin Owens gegen Reigns und seinen „Honorary Uce“ Sami Zayn. Es ist das erste TV-Match Cenas seit seinem SummerSlam-Titelmatch gegen Reigns im vorigen Jahr - und das erste Match seit einem nicht ausgestrahlten Sechs-Mann-Tag-Team-Match im New Yorker Madison Square Garden im September 2021.