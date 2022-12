WWE-Hammer um Dwayne "The Rock" Johnson im Januar?

Sein Verhältnis zu Ex-Arbeitgeber WWE ist bis heute gut, nicht nur wegen seiner Tochter Simone (Ava Raine), die in diesem Jahr ihr WWE-Debüt feierte: Auch zu Reigns verbindet ihn eine quasi-familiäre Bande, die er nicht nur bei WWE schon ausgedrückt hat: Johnson verschaffte Reigns sein Filmdebüt im Fast-&-Furios-Spinoff „Hobbs and Shaw“ und streute sogar in seiner Serie „Young Rock“ Andeutungen eines WrestleMania-Duells mit Reigns ein.