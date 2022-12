WWE SmackDown: Olympiasieger lässt bei Legenden-Comeback aufhorchen

Letztlich kam Angle zum Ring und hielte eine Rede an die Fans, die dann vom Duo Alpha Academy (Chad Gable und Otis) unterbrochen wurde. Die beiden Wrestler, die ebenfalls einen Ringer-Hintergrund haben (Gable nahm unter seinem bürgerlichen Namen Chad Betts 2012 an Olympia in London teil) beklagten sich, zu der Feier nicht eingeladen gewesen zu sein - und drohten Angle deswegen Prügel an.