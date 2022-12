WWE verliert Topstar - ist sie wirklich zu gierig?

Dem Observer zufolge ist Varnado WWE in jedem Fall nicht „annähernd“ so viel wert wie Lynch und Flair. Levesque lobte sie zwar noch im Herbst als „unglaubliche“ Performerin, intern wird sie laut Observer jedoch „nicht als jemand gesehen, der in den nächsten fünf Jahren an der Spitze stehen wird“. Die 30-Jährige hätte aus Sicht von WWE „ihren Zenit als Star erreicht“, sie könne bei einer Rückkehr zwar wieder mit Regentschaften als Damen- und Tag-Team-Champion rechnen, aber nicht mit einer wirklich herausgehobenen Position.