WWE-Ikone Hulk Hogan jetzt bei Scientology? US-Aktivist sieht "fürchterliche" Signale

Fans des WWE Hall of Famers wurden in den vergangenen Tagen aufgeschreckt durch Beobachtungen eines Aktivisten aus Florida: Er sieht „fürchterliche“ Signale, dass Hogan unter den Einfluss der in Deutschland von mehreren Verfassungsschutz-Behörden beobachteten Organisation geraten ist. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)