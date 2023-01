WWE-Megaplan mit Dwayne "The Rock" Johnson geplatzt?

Der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer berichtet in seinem aktuellen Wrestling Observer Newsletter , dass Eingeweihte innerhalb der Liga eher nicht mehr mit einem Auftritt der Ikone bei der Megashow WrestleMania 39 in Los Angeles rechneten. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Dwayne „The Rock“ Johnson: Keine Zeit für WWE WrestleMania?

Der 50-Jährige hätte „signalisiert, dass er nicht die Zeit hätte, sich für ein Match gegen Roman Reigns in die Form zu bringen, die er aus seiner Sicht haben sollte“, schreibt Meltzer. WWE soll Johnson eine Deadline bis Mitte des Monats gesetzt haben, um für den Royal Rumble am 28. Januar entweder ihn oder einen Plan B in Position zu bringen.