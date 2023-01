WWE-Knall! Chefin Stephanie McMahon tritt zurück - brisantes Verkaufs-Beben fix?

Das von Vince umbesetzte Board stimmte nach offiziellen Angaben einstimmig (ohne Stephanie) für Vinces Rückkehr an die Spitze des Board of Directors - nachdem es noch zum Jahresende 2022 ebenso einstimmig abgelehnt hatte, ihn überhaupt in das Gremium zurückzulassen. Es ist die nächste unglaubliche Wendung im Sex- um Schweigegeld-Skandal um den 77-Jährigen, dem unter anderem auch mehrere Fälle sexueller Übergriffe vorgeworfen werden. (Chronologie des WWE-Skandals: So verlor Vince McMahon seine Macht)