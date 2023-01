WWE Royal Rumble 2023 nimmt schockierendes Ende

Es hatte was von der „Red Wedding“ bei Game of Thrones. Oder dem blutigen Klimax eines Tarantino-Films.

Am Ende des WWE Royal Rumble 2023 eskalierte die derzeit größte Story bei WWE auf eine schockierende Weise - in einer Dramatik, die letztlich auch die eigentlichen Rumble-Matches völlig in den Schatten stellte. (BERICHT: So lief das Royal Rumble Match der Männer - und so das der Frauen)