WWE-Verkauf nach McMahon-Putsch angebahnt - neue Hammer-Enthüllung

Unter Berufung auf eingeweihte Kreise heißt es außerdem, dass aufs Tempo gedrückt wird: Ein potenzieller Verkauf solle möglichst in den nächsten drei bis sechs Monaten vollzogen - also womöglich im unmittelbaren Umfeld des großen Jahreshöhepunkts WrestleMania 39 am 1. und 2. April im Super-Bowl-Stadion von Los Angeles.