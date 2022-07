WWE: Mit diesem Doppelleben verspielte Vince McMahon seine Macht

Obwohl es einige offene Fragen in dem Skandal gibt: Die Summe und Tragweite der erwiesenen Verfehlungen ist so groß geworden, dass McMahon sich untragbar gemacht hatte. In der Szene kursiert der Spruch „Vince screwed Vince“ - in Anspielung an McMahons berühmte Worte „Bret screwed Bret“, mit denen er einst den spektakulären Eklat-Abgang der Legende Bret Hart gerechtfertigt hatte.