WWE RAW: Die Bühne für ein großes Comeback vor WrestleMania wird bereitet

Noch knapp eineinhalb Monate bis zur WWE-Megashow WrestleMania 39 in Los Angeles - und die Card nimmt immer weitere Formen an.

Bei der ersten Montagssendung nach No Escape (Elimination Chamber 2023) machte WWE klar, wer der Gegner von Topstar Brock Lesnar werden wird. Dazu wurde auch die Bühne für ein großes, am Montag offiziell bestätigtes Comeback kurz vor Mania bereitet - das von John Cena.

John Cenas Rückkehr zu WWE RAW verkündet

Der Dwayne „The Rock“ Johnson nach Hollywood gefolgte WWE-Rekordchampion (16 Regentschaften mit den wichtigsten Titeln) wird kurz vor WrestleMania nochmal bei RAW auftauchen: In einer Medienmitteilung kündigte WWE den 45-Jährigen für die Episode am 6. März an, in dessen Heimat Boston.