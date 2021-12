WWE RAW: 2,20-Meter-Mann Omos wendet sich gegen AJ Styles

Auffällig: Das Match Omos - Styles wurde bereits für kommende Woche angesetzt, die Fehde scheint also ein Kurzprogramm zu werden. Um Styles wurde parallel zudem eine andere Story angesetzt: Er ist angekündigt für die dieswöchige Ausgabe der Dienstagsshow NXT, wo er den jungen Grayson Waller konfrontieren will, der sich via Social Media über ihn lustig gemacht hatte.