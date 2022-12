WWE-Überraschung bei SmackDown! Rückkehrerin stürzt Ronda Rousey

Warum Flair so lange wegblieb, ist nicht bekannt, aber schon seit einigen Wochen gab es Berichte, dass ihr Comeback in Planung sei. Spannend in diesem Kontext außerdem: Der Wrestling Observer berichtete am Tag vor SmackDown, dass sich der WrestleMania-Plan für Rousey geändert hätte: Das bisher angedachte Match gegen Becky Lynch sei nicht mehr aktuell, der neue Plan ist unbekannt.