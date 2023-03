WWE. Spektakuläres Gerücht! Steckt hinter diesem Schocker ein falsches Spiel?

Das schockierende Ende der aktuellen Ausgabe von Monday Night RAW traf WWE-Fans ins Herz - steckt dahinter aber womöglich etwas anderes, als auf den ersten Blick erschien?

Wenige Wochen vor der Megashow WrestleMania 39 gab es am Montag die nächste Wendung in der Langzeitstory um die Bloodline von Champion Roman Reigns und den umjubelten Underdog-Gegenspieler Sami Zayn. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der von Reigns erst als „Honorary Uce“ in seinen mafiösen Familienclan aufgenommene, dann aber verprellte Zayn erlebte bei RAW den nächsten herben Schlag: Reigns‘ Neffe Jey Uso, der bisher nicht mitgemacht hatte im Kampf gegen Zayn, hat sich nun doch gegen ihn gewandt. Jey streckte Zayn zum Abschluss von RAW mit einem Superkick nieder und verprügelte Zayn dann zusammen mit den Brüdern Jimmy und Solo Sikoa, bis Reigns‘ WrestleMania-Gegner Cody Rhodes zu Hilfe eilte.

Nach einem wochenlangen Verwirrspiel sind die Fronten in der großen Fehde nun also (so gut wie) klar - oder doch nicht?

Jey Uso wendet sich gegen Sami Zayn - ist tatsächlich alles anders?

In den Stunden und Tagen nach RAW ist in den sozialen Medien eine heiße und plausible Spekulation entbrannt: Jey Uso - in den vergangenen Wochen und Monaten als der Menschlichste der Bloodline und wahrer Freund Zayns gezeichnet - könnte ein doppeltes Spiel spielen.

Wenn du hier klickst, siehst du YouTube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von YouTube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Theorie: Jeys „Heel Turn“ ist ein Ablenkungsmanöver, um Reigns und Sicherheit zu wiegen und Zwillingsbruder Jimmy vor dessen Zorn zu schützen - Jimmy hatte von Reigns vergangene Woche ein Ultimatum gesetzt bekommen, Bruder Jey wieder an die Seite der Bloodline zu ziehen, ansonsten trage er die persönliche Verantwortung.

Was für die Theorie spricht: Jeys Attacke auf Zayn ging eine Umarmung voraus, die als Täuschung Zayns dargestellt wurde - auf den zweiten Blick aber offenbarten sich aufmerksamen Fans Indizien, das etwas anderes dahinter stecken könnte.

Vor der Umarmung sprach Jey die Worte „Ich vertraue dir“ zu, währenddessen schien er Zayn etwas ins Ohr zu flüstern, worauf sich Zayns Mimik auffällig ins überrascht Wirkende wandelte.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Es folgte der Tritt gegen Zayn und die Beschimpfung, dass Zayn ein Idiot sei: Es gehe um „Familie“ - was auch ein subtiler Hinweis darauf sein könnte, dass der Gedanke Jeys sein könnte, dass er Bruder Jimmy jetzt schützt, Onkel Reigns aber später in den Rücken fallen will - und Zayn durch das Flüstern in diesen Plan eingeweiht hat.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Überinterpretation? Möglich - aber sicher ist: Die Zayn-Bloodline-Story hat in den vergangenen Monaten immer wieder kunstvolle Plot-Twists und mehrdeutigen Fingerzeige geliefert.

Für WrestleMania deutet sich neben dem Hauptmatch zwischen Reigns und Rhodes ein Tag-Team-Titelmatch zwischen den Usos und Sami Zayn sowie Kevin Owens an - dem langjährigen Freund und Weggefährten Zayns, wegen dem sich beim Royal Rumble Zayns Gewissen gemeldet hatte, der aber bis jetzt immer noch zögert, sich wieder mit seinem kanadischen Landsmann zusammenzutun.