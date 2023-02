WWE SmackDown: Beginnt mit dieser Szene das Ende einer Ära?

Seit Sommer 2020 ist er Champion bei WWE, so lange wie seit Hulk Hogan in den Achtzigern niemand vor ihm.

Roman Reigns prägt aktuell eine Ära im Wrestling-Imperium, seine Gruppierung The Bloodline ist dessen größte Erfolgsgeschichte seit langem. Beginnt hier ihr Ende? (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown vertiefte WWE die Andeutungen, dass der mafiöse Familienclan, der die Liga seit über zwei Jahren prägt, auf dem Weg zu der Megashow WrestleMania 39 im April vor einer Implosion zu stehen scheint. Und Reigns vor einem Verlust seiner Titel.

Im Zentrum des Geschehens: Kultstar Sami Zayn und Reigns‘ eigener Neffe Jey Uso.

Jey Uso bei WWE Friday Night SmackDown

WWE knüpfte bei SmackDown weiter an das Schock-Ende des Royal Rumble an, bei dem Zayn sich gegen Reigns wandte, nachdem er als „Honorary Uce“ zuvor monatelang dessen Anerkennung gesucht hatte (nachdem Reigns zuvor Zayns langjährigen Freund Kevin Owens böse malträtiert und Zayn zum Mitmachen aufgefordert hatte).

In einem weiteren Schlüsselsegment hatte Jey die Szenerie verlassen, weil er die anschließende Attacke auf Zayn nicht mitmachen wollte. Jey war vor zweieinhalb Jahren das erste Familienmitglied, das Reigns nach seinem Wandel zum bösen „Tribal Chief“ nach anfänglichem Widerstand auf Linie brachte. Nun war er auch das erste, bei dem sich das Gewissen wieder meldete - während Jimmy und der jüngere Bruder Solo Sikoa Reigns ergeben blieben.

Dieser Handlungsstrang spitzte sich nun zu, als Jey und Bruder Jimmy ihren Tag-Team-Titel des SmackDown-Kaders gegen das Duo Braun Strowman und Ricochet aufs Spiel zu setzen hatten. Nachdem WWE zunächst offen ließ, ob Jey für das Match überhaupt auftauchen würde, erschien er nun unter weitgehendem Jubel der Fans. Die Usos verteidigten ihre Titel, die sie inzwischen ebenfalls in historischer Rekordlänge halten.

Schlüsselsegment um Sami Zayn

Parallel dazu war die Loyalität von Jey (und Jimmy) weiter Thema: Zayn trat zu Beginn der Show Reigns‘ Manager Paul Heyman gegenüber und verunsicherte ihn mit der Prophezeiung, dass früher oder später auch Jimmy die Position seines Zwillingsbruders einnehmen und seinem Onkel Roman nicht mehr folgen würde.

Später wandte sich Zayn hinter den Kulissen an Jey, der weiter zwischen den Stühlen sitzt: Er bedeutete Zayn zu gehen, gewährte ihm aber vorher (nach mehrmaligem Umsehen, ob die Luft rein ist) auch einen freundschaftlichen Faustgruß. In Anspielung auf Reigns Standdardsatz „Acknowledge me!“ meinte Zayn vorher auch, dass er Jey „anerkenne“.

Die Geste dürfte auf Jey zurückfallen: Heyman wies Jimmy später im Auftrag des diese Woche abwesenden Reigns an, der SmackDown-Ausgabe kommende Woche ebenso fernzubleiben wie Jey. Jimmy solle diese Show am Fernseher verfolgen, in offensichtlicher Anspielung auf die Begegnung zwischen Jey und Zayn meinte Heyman, dass man am Fernseher Dinge mitbekomme, die einem entgingen, wenn man live vor Ort sei.

Zayn ist am nächsten Samstag Reigns‘ Herausforderer bei No Escape (Elimination Chamber) in Zayns frankokanadischer Heimat Montreal. Der Sieger trifft bei WrestleMania auf Royal-Rumble-Sieger Cody Rhodes.

Roman Reigns vor Titelverlust gegen Cody Rhodes bei WrestleMania?

Es gilt mittlerweile als wahrscheinlich, dass Reigns siegt und sich bei WrestleMania ein Einzelmatch mit dem triumphal zurückgekehrten Mitgründer des Konkurrenten AEW liefern wird (während für Zayn und Owens ein Tag-Team-Titelduell gegen die Usos naheliegt).

Bei RAW am Montag wurde der sich anbahnende Rhodes-Reigns-Showdown weiter angeheizt, als sich Cody ein intensives, emotionales und sehr persönliches Rededuell mit Heyman lieferte - im realen Leben ein Zögling von Codys verstorbenem Vater Dusty Rhodes und hinter den WWE-Kulissen das kreative Mastermind hinter der Präsentation von Reigns und der Bloodline-Story. (HINTERGRUND: Die Geniestreiche, mit denen Paul Heyman die Wrestling-Geschichte prägte)

Heyman provozierte Cody dabei mit der Behauptung, dass Topstar Reigns - mit dem Dusty als Talentschmied bei WWE noch zusammengearbeitet hatte - der Sohn sei, den Dusty gerne gehabt hätte.

Der mit großem Momentum in das größte WWE-Match des Jahres gegen Reigns gehende Cody wirkt wie der Mann, der auserkoren ist, Reigns‘ Rekord-Regentschaft zu beenden. Parallel dazu könnte die Dynamik um Zayn und die Usos auch dessen Clan von innen zum Einsturz bringen.

WWE SmackDown - die weiteren News und Highlights:

- Zum ersten Mal seit dem Verlust des SmackDown-Damentitels gegen Charlotte Flair Ende Dezember tauchte UFC Hall of Famerin Ronda Rousey wieder bei WWE auf: Sie stellte sich in einem Konflikt zwischen ihrer alten Freundin Shayna Baszler und ihrer WWE-Mentorin Natalya an Baszlers Seite und attackierte Natalya - die aufstrebende Shotzi kam Bret Harts Nichte zu Hilfe.

Berichten zufolge werden Rousey und Baszler für WrestleMania als Herausforderer für die Tag-Team-Titel in Position gebracht. Aktuell halten die Dakota Kai und Io Shirai von der Gruppierung Damage CTRL, bei RAW soeben verstrickt in einen Konflikt mit dem „Dream Team“ aus Becky Lynch und Legende Lita.

- Im Hauptkampf der Show kristallisierte sich ein neuer Herausforderer für Österreich-Phänomen Gunther heraus: In einem Vierkampf um eine Chance auf Gunthers Intercontinental Title triumphierte Ex-Footballer Madcap Moss über Legende Rey Mysterio, dessen Rivale Karrion Kross und Santos Escobar.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown am 10. Februar 2023:

Drew McIntyre & Sheamus besiegen Hit Row

Lacey Evans besiegt Carmon Harress

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen Braun Strowman & Ricochet

Liv Morgan & Raquel Rodriguez besiegen Chelsea Green & Sonya Deville