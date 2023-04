WWE SmackDown: Österreich-Star setzt historischen Lauf mit legendärem Titel fort

Gunther (bürgerlich: Walter Hahn) besiegte bei SmackDown Xavier Woods von der Gruppierung The New Day und damit einen weiteren, seit Jahren etablierten Publikumsliebling. Vor den Augen seiner deutsch-italienischen Kampfpartner Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci (Imperium) triumphierte das Schwergewicht nach knapp 11 Minuten Kampfzeit mit dem Aufgabegriff Sleeperhold.

Gunther: Nur noch vier Hall of Famer vor ihm

Der - nicht überraschende - Sieg erweitert die prominent besetzte Liste an Stars, die Gunther mittlerweile überwunden hat: Seit dem Titelgewinn gegen Ricochet verteidigte der 35-Jährige die Trophäe gegen Shinsuke Nakamura, Sheamus, Braun Strowman, Madcap Moss und zuletzt vor über 80.000 Fans bei WrestleMania in L.A. in einem Dreikampf gegen Sheamus und Drew McIntyre.

WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque lobte Gunther anschließend in höchsten Tönen und befand: „Gunther hat sich auf ein neues Level, in eine neue Liga gehoben. Es gibt für ihn keine Grenze nach oben, ich kann nicht genug gute Dinge über ihn sagen. Was das Storytelling im Ring angeht, steht er für das Beste der früheren Zeiten. Alles, was er tut, erfüllt er mit Bedeutung. Das sehe ich so nicht oft.“ (Gunther im SPORT1-Interview: Wie er für den WWE-Durchbruch 25 Kilo verlor)