WWE-Überraschung bei WrestleMania 39 wird zu bitterem Desaster

Shane McMahon erstmals seit Anfang 2022 wieder im WWE-Ring

Der 53 Jahre alte Sohn von Ligagründer Vince McMahon war im Super-Bowl-Stadion Teil einer Inszenierung um den früheren WWE-Champion Miz und Rapstar Snoop Dogg: Die beiden traten in Los Angeles als Moderatoren-Duo der Jahreshöhepunkts auf, das sich dann aber an beiden Abenden zankte - was jeweils damit endete, dass Snoop Dogg Miz in ein Match steckte.