Er sollte die Antwort auf WWE-Ikone Hulk Hogan werden - dieser Unfall änderte alles

Es ist der Satz, der seit Jahrzehnten immer wieder fällt, wenn von Terry Allen alias Magnum T.A. die Rede ist - auch in der soeben veröffentlichten TV-Doku, die das Schicksal des Wrestling-Stars in Erinnerung ruft.

Was stattdessen passierte, wurde vergangene Woche in der neuen Episode der Reality-Serie „Dark Side of the Ring“ des Medienunternehmens Vice nochmal nachfühlbar gemacht: Eine regnerische Oktober-Nacht in der Showkampf-Hochburg Charlotte, North Carolina, änderte alles.