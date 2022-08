Ric Flair: Die traurige Selbstzerstörung der schillernden WWE- und WCW-Ikone

Ric Flair selbst sieht die Story auch in genau diesem Licht. Er sei „sehr glücklich“ über seine Performance in dem auf ihn zugeschnittenen Pay Per View in Nashville am Sonntag vor einer Woche, sagte der Vater von WWE-Star Charlotte Flair in einem nun veröffentlichten Interview mit Lucha Libre Online - es bedeute ihm viel, dass er den Moment mit seiner Familie hätte erleben dürfen.